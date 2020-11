Lionel Messi: ¿Por qué Manchester City descartaría fichar a La Pulga?

Lionel Messi será agente libre para el próximo mercado veraniego, si es que Barcelona no llega a algún acuerdo con él.

Manchester City es uno de los equipos más interesados en La Pulga, aunque esa posibilidad podría estar cayéndose.

De acuerdo con Sky Sports, el equipo inglés estaría descartando la posibilidad de ficharlo, pues su edad y su elevado costo serían los impedimentos principales por lo que no llegaría a Etihad.

"Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta por Lionel Messi", mencionó la periodista Semra Hunter, del medio antes citado.

"Hay dos motivos: está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y, a nivel económico, aunque llegara libre, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual de pandemia mundial", agregó.

