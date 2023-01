El momento más importante en la carrera de Lionel Messi por fin llegó cuando el 19 de diciembre de 2022 se coronó Campeón del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, la ‘Pulga’ considera que este momento no fue perfecto, pues solo faltó un pequeño detalle para alcanzar la perfección y ese fue la presencia de Diego Armando Maradona.

Messi siempre ha demostrado su admiración por el Diego, por lo que reveló que le hubiera gustado que le diera la copa, aunque está seguro de que el vio todo desde donde este.

"Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la Copa o por lo menos que vea todo esto, que vea a Argentina campeón del Mundo, con todo lo que él lo deseaba y amaba a la Selección.

Creo que desde arriba él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción que fue un boom para todo el mundo, dije que me gustaba mucho pero no era tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más y todo el mundo la cantaba, aunque no supieran español. Es una letra que contagia", señaló el jugador del PSG en entrevista con ESPN.

Messi convivió con Maradona durante muchas etapas de su vida, pero la más cercana fue en el proceso mundialista y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en donde el ‘Pelusa’ dirigió a la ‘Pulga’, pero se fueron eliminados en Cuartos de Final ante Alemania.

