El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, no puede despegarse de su pasado con el Bayern Munich, el exartillero del cuadro bávaro aclaró los motivos de su salida y aseguró que en ningún momento los intereses del club afectaron sus decisiones.

A final de la temporada pasada se dijo que Erling Haaland dejaría al Borussia Dortmund para fichar con los bávaros y que dichos rumores fueron los que terminaron por impulsar a Lewandowski a dejar el cuadro alemán, algo que, dicho por el propio polaco, es una total mentira.

"Para mí no fue un problema. No me fui porque el Bayern estuviera interesado en Haaland, es algo que entiendo. Me fui porque quería cumplir mi sueño", aseguró el nuevo delantero del cuadro catalán.

Así mismo, Lewandowski aseguró que ve al Bayern levantando nuevamente la Bundesliga y sabe que con los refuerzos que llevaron al ataque seguirán siendo los amos y señores del campeonato alemán, también elogió el fichaje de Sadio Mané y la renovación de Serge Gnabry donde se mostró alegre y comentó que, seguramente, "Entre los dos se encargaran de hacer los goles", finalizó.

