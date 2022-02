Lewandowski sobre renovación con el Bayern: 'Es la primera vez que escucho sobre eso'

Robert Lewandowski ha dejado abierta la posibilidad de abandonar al Bayern Munich en los próximos meses, pues en entrevista con el diario alemán Bild, el delantero polaco mencionó no haber escuchado algo relacionado a la ampliación de su contrato con el conjunto bávaro.

"¿El Bayern me quiere renovar? Es la primera vez que escucho eso", mencionó el ganador al premio The Best, quien también indicó que se encuentra enfocado en el próximo partido de los bávaros, por lo que el tema contractual pasa a segundo plano en estos momentos de la temporada.

"Es importante para mí concentrarme en mi manera de jugar. Estoy abierto a todo pero para mí, lo único importante en estos momentos es lo que suceda en el próximo juego. Todo lo que queda por hacer respecto a los contratos es un tema secundario y queda en un segundo plano", aseguró.

Los reportes indicaron que en caso de no llegar a un acuerdo de renovación, la directiva del Bayern Munich buscaría darle salida a Lewandowski este mismo verano, esto con la finalidad de recibir dinero a cambio del polaco pues su contrato acaba en el 2023, lo que significa que el próximo enero podría fichar con cualquier club sin ningún costo.

