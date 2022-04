Lewandowski: Fichará con el Barcelona la próxima temporada; aseguran medios polacos

De acuerdo con medios polacos, el aún jugador del Bayern Múnich, Robert Lewandowski ya tiene un acuerdo con el Barcelona para llegar la próxima temporada.

Según TVP Sport, Robert llegó a un acuerdo por tres años y prefirió al equipo culé por encima del Liverpool, Manchester City y Paris Saint-Germain, clubes que estaban en busca de los servicios del polaco.

Después de que TVP dio esa noticia, otros medios de Polonia empezaron a hacer sus investigaciones, donde llegaron al acierto que Lewandowski ya tiene pactado firmar por tres años con el Barça.

De hecho, hasta Oliver Khan, director general del Bayern, ya fue comunicado por el propio ganador del FIFA The Best, quien en una reunión le hizo saber que ya no desea estar en Alemania. Ante esto y por teléfono, le dio el ‘sí’ al equipo dirigido por Xavi Hernández.

Además, por el dinero sería otra opción viable, pues saldría más barato adquirir a Robert que a Erling Halaand, por lo que Joan Laporta, presidente del club, el vicepresidente deportivo Rafa Yusta y el director de futbol Mateu Alemany ven con buenos ojos el fichar al polaco, pues en las últimas semanas han dicho que no podrán en riesgo la economía del club por un jugador.

Por último, la relación entre Laporta y Pini Zahavi, representante de Robert Lewadowski, es buena, por lo que el fichaje estaría cerrado en buenos tratos y así el Barcelona tendrá a su 'killer' para la próxima temporada, que buscarán tener una mejor actuación en la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANCELOTTI: 'EN REAL MADRID TENEMOS DEPENDENCIA DE BENZEMA'