Lewandowski es optimista sobre regreso de Messi: 'Espero jugar con él la próxima temporada'

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, expresó su deseo por ser compañero de equipo del argentino Lionel Messi, pues aseguró que si vuelve al club "sería fantástico para los seguidores y también para nosotros (club)".

Además, el futbolista polaco afirmó que el plantel necesita jugadores como Messi y "espera poder jugar con él la próxima temporada".

"Ya dije que, para mí, Messi forma parte del Barcelona y, si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada", indicó Lewandowski en rueda de prensa de la presentación del libro "Retos Solidarios del Deporte".

Asimismo, el atacante blaugrana confirmó que recientemente ha arrastrado algunos problemas físicos, sin embargo, dijo que "no quería dejar tirados a mis compañeros" y por ello jugó el partido ante Girona pese a las molestias.

También, habló sobre su baja de rendimiento después del Mundial y pidió paciencia al proyecto del Barcelona al afirmar que ha habido muchos cambios y, aún así, están muy cerca de ser campeones de La Liga.

"Es cierto que he marcado menos que otras temporadas, pero marcar más goles no solo depende de mí y en las últimas semanas nos ha costado más como equipo. Pero en los diez partidos que quedan espero marcar como marcaba antes, no como lo estoy haciendo ahora.

"En pocos meses no puedes cambiarlo todo. Han venido nuevos jugadores, hemos tenido muchos lesionados en momentos clave y no ha sido una temporada perfecta, pero hay que tener paciencia. La próxima será mejor. Hace tres años que no se gana (liga), y hacerlo sería muy importante, no solo para muchos jugadores jóvenes que aún no la han ganado, sino también para la confianza del proyecto. Quedan solo diez partidos y ahora ya estamos totalmente enfocados en conseguirla", explicó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LALIGA TENDRÁ PAR DE AMISTOSOS EN MÉXICO EN EL VERANO