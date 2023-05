Leo Messi encontró la forma de reinventarse durante estos últimos años con la selección de Argentina, ya pasó de ser recordado por perder una Copa del Mundo y dos Copas América a estar al mismo nivel de Diego Armando Maradona.

La 'Pulga' atravesó varios momentos complicados con la albiceleste, ya que parecía que ese título que tanto deseaba levantar con su país se le estaba negando y nunca terminaría por llegar. Esta etapa negativa para el ex futbolista del Barcelona arrancó con la final que perdió ante Alemania en el mundial de Brasil 2014, en aquel entonces el dorsal 10 había hecho un torneo espectacular a tal grado de que fue premiado con el Balón de Oro, Pero esto no terminó por darle la satisfacción que él tanto buscaba y que Mario Gotze se la arrebató al 112'.

Un año más tarde la imagen de Messi cabizbajo volvió a darle la vuelta al mundo, solo que en esta ocasión el sudamericano terminó por caer derrotado en la tanda de penaltis ante Chile en la Copa América. Parecía que ver a La Pulga destrozado en las finales con argentina se estaba haciendo costumbre, ya que para 2016 la historia se volvió a repetir al caer derrotados de nueva cuenta por La Roja desde los 11 pasos.

Todas estas derrotas terminaron por afectar muy seriamente al futbolista, ya que después de perder su tercera final el jugador dio un mensaje que paralizó al mundo entero: "lo primero que se me viene a la cabeza es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son varias finales, no es para mí, lo busqué y no se me dio, pero creo que ya está".

Sin embargo en los últimos años algo cambió dentro de Leo Messi, se reinventó y volvió a aceptar el reto de darle una nueva alegría a su amada Argentina. Así fue como las lágrimas de tristeza se convirtieron en las de alegría ya que a partir de 2021 a Leo solo se le podía ver con una sonrisa cuando la albiceleste pisaba una final.

Su primera gran prueba de fuego para demostrar que se había reinventado llegó en la Copa América de 2021. No podía existir mejor escenario que el Maracaná para presenciar cómo Argentina se alzaba con el título de campeón de ese certamen ante su más odiado rival Brasil. Así como antes era costumbre ver al jugador triste, ahora se normalizó verlo con una sonrisa y con la medalla de campeón colgada al cuello, ya que un año después la selección Sudamericana le pasó por encima con un 3 a 0 a Italia en la Finalissima para cosechar su segundo trofeo.

Sin embargo, aún faltaba la cereza del pastel: la Copa del Mundo. Este trofeo ya se le había resistido una vez, pero en su segunda oportunidad en Qatar 2022, Messi pudo por fin tomarla entre sus manos y alzarla después de que Argentina se impuso desde los 11 pasos a Francia. Este trofeo terminó por consolidar a Leonel Messi como uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte.

EL PRIMER GOLPE

A pesar de que Leo Messi hizo un gran mundial durante Brasil 2014 e incluso terminó por ser reconocido con el Balón de Oro de la competencia, la afición Argentina no le perdonó a La Pulga el no poder traerle una nueva Copa del Mundo a su selección, por lo que comenzaron a lloverle varias críticas al futbolista.

DOS HERIDAS FATALES

Después de no haber podido levantar la copa del mundo en 2014, Argentina y Leo Messi tuvieron una nueva oportunidad para sumar un nuevo trofeo un año después; sin embargo la realidad fue otra por completo. Primero en 2015 cayeron 4-1 desde los 11 pasos, pero 365 días después la historia se volvió a repetir en el mismo torneo, ante el mismo rival y en las mismas circunstancias, ya que de nueva cuenta chile la arrebató desde los 11 pasos el trofeo a la albiceleste.

EL RETIRO ANTICIPADO

Después del shock de haber perdido tres finales en menos de 5 años, Leo Messi tuvo claro que la mejor opción era retirarse ya de la albiceleste y olvidarse de este sueño. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está".

LA PELOTA LE SONRIÓ

Después de haber reflexionado y regresar con la selección de Argentina, la pelota le sonrió al futbolista del París Saint Germain. Primero con la obtención de la Copa América ante Brasil en 2021 y un año más tarde con la Finalissima ante Italia.

LA CONSAGRACIÓN

La última pieza que le faltaba en sus vitrinas a Leo Messi era la Copa del Mundo, por lo que en Qatar 2022 volvió a dar un espectáculo que llevó a la albiceleste a la final e incluso lograr a plantarle cara a una Francia que parecía indomable. Una historia de cine se tratara, argentina se enfrentó a otro de sus demonios, lanzamiento desde los 11 pasos, solo que en esta ocasión el balón estuvo de su lado y terminó por otorgarles su tercera estrella.

