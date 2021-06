El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasa sus primeros cien días de mandato en una extensa entrevista concedida a 'La Vanguardia'. Estas son sus frases más destacadas.

"Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada".

"Se explicará todo, porque sino nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción".

"Ahora mandamos yo y mi junta. Venimos de un tiempo en que aquí no mandaba nadie".

@JoanLaportaFCB: "Tenemos que mirar al futuro con optimismo y fortaleza. Tenemos un plan y lo estamos ejecutando" pic.twitter.com/zfKLYhmY6m — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 20, 2021

"Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas".

"Habrá tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions".

"(Wijnaldum) la semana pasada se nos escapó. Hay clubes-Estado que pueden tener a cualquier jugador, les basta con quererlo. El jugador, sobre todo a según que edad, valora antes el salario que estar en un club con proyección".

"Vi LaLiga ganada y la perdimos, y se lo dije a Koeman. Este proceso ha ido bien para nuestra relación. La conversación es mucho mas fluida, nos hemos dicho las cosas a la cara".

