Laporta 'amenaza' con pedir la repetición del Clásico tras el 'gol fantasma'

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dijo el lunes que el club pedirá que se repita el Clásico si logran probar que los árbitros cometieron un error al no validar un "gol fantasma" de Lamine Yamal.

El vigente campeón del campeonato español perdió 3-2 el domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido con varias acciones controvertidas que dejó a los merengues con una ventaja de 11 puntos en el liderato de la Liga.

Una de ellas fue un remate de Yamal tras un saque de esquina, que podría haber cruzado la línea de gol antes de que el guardameta ucraniano Andriy Lunin pudiera despejar el balón.

Sin la tecnología de la línea de gol en España, los árbitros se sirvieron del VAR para intentar confirmar si el balón había cruzado o no la línea pero no lo lograron y el gol no subió al marcador, en un momento en el que el partido iba 1-1.

Laporta pidió que la Federación Española (RFEF) y el comité técnico de árbitros enviaran al Barça todas las tomas del incidente y los audios de la conversación entre los árbitros.

"Si una vez analizada esa documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar evidentemente las acciones judiciales que sean necesarias", avisa el dirigente.

"De confirmarse de que fue un gol legal, como así pensamos, iremos mas allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo por un error del VAR", comentó.

