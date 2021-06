Lahm sobre el regreso de Müller y Hummels: 'Aportarán experiencia al más alto nivel'

El 13 de julio de 2014, en el Estadio Maracaná, es una fecha imborrable para Philipp Lahm. El alemán levantó la Copa del Mundo, escribió su nombre en la historia del futbol y tocó el cielo con las manos. "Para mí es el título más grande que puedes ganar como futbolista", dice Lahm sobre aquel logro.

El ahora exjugador y embajador de la Bundesliga analiza en entrevista con RÉCORD el regreso de Müller y Hummels a la selección alemana, pues cree que le darán ese toque de experiencia para que el combinado nacional llegara lejos en el torneo. "(Low) tiene que hacer un buen uso del tiempo previo al torneo para construir el núcleo del equipo que podrá competir con éxito".

Además, habla sobre su exitosa carrera, en la que dice no haberle faltado nada; así como sobre el Bayern, del que cree que la clave para ganar nueve títulos al hilo es la "continuidad".

¿Qué aportarán en su regreso Thomas Müller y Matts Hummels a la selección alemana?

Experiencia. Experiencia al más alto nivel absoluto. Han sido campeones del mundo y han vivido mucho con el Bayern y el Dortmund. Por supuesto, también pudieron jugar los mejores partidos a nivel nacional.

Por eso necesitas esta experiencia en un torneo como éste. Pero el equipo también tiene que encontrar su propio camino. Tiene que hacer un buen uso del tiempo previo al torneo para construir el núcleo del equipo que podrá competir con éxito en la Eurocopa.

¿Qué tan fuerte es el equipo alemán este momento?

Solo tienes que mirar dónde están jugando nuestros jugadores. Juegan en los mejores equipos de todas partes. Varios jugadores estuvieron en la Final de la Champions League y adquirieron una nueva experiencia. Por eso estamos en una muy buena posición. Siempre tienes que sacarnos del camino primero.

Tras ganarlo todo con el Bayern y con Alemania, en el momento de tu retirada, ¿te arrepientes de algo?

No, nunca me he arrepentido de nada. Fue un tiempo maravilloso. Pude adquirir una gran experiencia. Cada quien podrá juzgar por sí mismos si era el momento adecuado, y para mí había llegado el momento de decir adiós. Por eso todavía no me arrepiento hasta hoy.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de todos estos títulos?

La experiencia compartida con el equipo. No importa si eres futbolista profesional o aficionado. Creo que experimentar algo juntos es lo más maravilloso que pueden hacer. Por supuesto, es más divertido celebrar los éxitos que afrontar las derrotas juntos, pero ambos son parte de ello. Eso me pareció muy gratificante.

¿Después de haberlo ganado todo, te faltó algo por hacer en tu carrera?

De hecho, estoy completamente feliz con mi carrera. En retrospectiva, extraño un poco el título de la Eurocopa. Me hubiera gustado ganar eso, pero por lo demás estoy muy agradecido por lo que pude experimentar, tanto con mis compañeros como con los equipos de entrenadores y el personal. Fue un muy buen momento.

¿Es el Mundial el título más importante que puede ganar un futbolista en su carrera?

Para mí, lo es, porque sólo se lleva a cabo cada cuatro años, por lo que sólo tienes la oportunidad cada cuatro años.

Además, tienes que nacer en una de las grandes naciones del futbol, ​​de lo contrario es muy difícil convertirse en Campeón Mundial. Tuve la suerte de convertirme en Campeón del Mundo y por eso, sí, para mí es el título más grande que puedes ganar como futbolista.

¿Cuál ha sido la clave para que el Bayern gane 9 títulos seguidos de la Bundesliga?

Continuidad, por supuesto. Además, el Bayern también se ha gestionado muy bien en las últimas décadas y, por lo tanto, ocupa una posición excepcional en la Bundesliga.

¿Qué le aportará Julian Nagelsmann al Bayern?

Será interesante porque habrá un cambio radical en el equipo. Con Jerome Boateng, David Alaba y Javi Martínez, se van jugadores que fueron muy importantes para dos Tripletes. Llega como nuevo entrenador. Por supuesto, tiene que manejar eso.

Tiene que crear una nueva jerarquía y formar un nuevo núcleo. Con Manuel Neuer, Thomas Müller y Robert Lewandowski, hay jugadores experimentados. Los jóvenes como Joshua Kimmich y Leon Goretzka se unirán a ellos. Ya hay muchos ahí, pero tienen que formarse de nuevo, porque estos tres fueron sumamente importantes para el éxito del equipo.

