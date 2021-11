La Volpe a Ruggeri tras fuerte discusión en programa en vivo: 'No sabes nada de futbol'

Durante un programa de televisión en Argentina, Ricardo La Volpe y Ruggeri se vieron involucrados en una dura discusión debido a las opiniones divididas entre ambos.

El exfutbolista argentino, Óscar Ruggieri, le cuestionó a La Volpe el modo de juego de la Selección Argentina en el Mundial de 1978, a lo que Ricardo le respondió: "No sabes nada de futbol".

Más adelante Ruggieri le recordó al 'Bigotón' el campeonato que perdió con Boca Juniors: "Vos sos el fenómeno que veniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca".

Ídolo del fútbol Mexicano se va reducido a cenizas por campeón del mundo argentino que fue titular en un mundial pic.twitter.com/T5FEf9dOHc — Sensei Clossed (@ClossMoments) November 10, 2021

En tono de burla, el argentino afirmó que su 'nene' de cuatro años hacía Campeón al conjunto Xeneize.

Sin embargo, los roces entre ambos personajes ya tienen un antecedente; en el 2020 tuvieron una discusión similar.

En aquel entonces Ricardo le contestó a Ruggieri: "Está muy claro por qué estás sentado como periodista y ya no diriges. Yo hablaba y no salieron campeones porque ellos no pusieron lo que tenían que poner".

El extécnico de la Selección Mexicana reconoció su culpa tras perder el campeonato con Boca Juniors.

"Creo que demostré con categoría que el técnico es un 20 o 30 por ciento culpable de perder el campeonato, no el 100 como dices; presenté mi renuncia, yo hubiera seguido seis meses más, pero yo dije no lo merezco por haber perdido el campeonato".

Mientras que para finalizar, Óscar le contestó: "Estás grande y está muy bien que no dirijas más".

