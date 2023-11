Kylian Mbappé se negó a hablar sobre su futuro: 'No respondo si no es de la selección'

Está enfocado en las Eliminatorias. Kylian Mbappé se negó a hablar sobre su futuro en una reciente conferencia de prensa. El delantero aseguró que sólo responderá preguntas sobre el siguiente partido de la Selección Francesa.

A pesar de estar ya clasificados para la Eurocopa del 2024, Francia jugará este sábado contra Gibraltar en un partido de la Fase de Grupos en busca de mantener el paso perfecto. Ante esto Mbappé aseguró estar sólo concentrado en dicho encuentro

"No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a la conferencia de prensa", reveló el futbolista.

El goleador galo termina contrato con el París St. Germain el próximo verano y aún no se sabe si seguirá con el equipo parisino o fichará con un nuevo club. De momento, del delantero francés piensa sólo la actualidad.

Tras el partido contra Gibraltar, Francia viajará a Grecia para el último partido de las Eliminatorias, el próximo martes 21 de noviembre.

