'Kylian Mbappé no es Hugo Sánchez, no es Cristiano Ronaldo' aseguró Jorge D'Alessandro

Kylian Mbappé está próximo a llegar al Real Madrid, una ve que concluya la temporada actual, por lo que la gente y algún exjugador del cuadro merengue, han comenzado a comparar a las grandes figuras del equipo español con el posible fichaje del delantero francés.

Guti, exjugador merengue y actual panelista de 'El Chiringuito', habló sobre la inminente llegada de Mbappé al Real Madrid asegurando que el francés tiene todo, pero no ha mostrado el liderazgo dentro del campo que sí tuvieron algunos exjugadores de 'La Casa Blanca' en el pasado.

"En el campo, no me parece que Mbappé tenga ese carácter o ambición de otras estrellas con las que yo he jugado. Es un jugadorazo, pero no tiene ese carácter de líder dentro del campo. Las Semifinales de Champions me parecían el momento de demostrar quién era Kylian Mbappé, para mí fue una decepción, especialmente cuando todos sabían que se iba al PSG, que demostrara que quería ganarla con ellos", comentó el exjugador merengue.

"MBAPPÉ NO tiene carácter de LÍDER en el CAMPO".@GUTY14HAZ, más claro que nunca. pic.twitter.com/Wc7fMQIWo9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2024

Asimismo, Jorge D’Alessandro, periodista español, aseguró que el liderazgo de jugadores como Cristiano Ronaldo o Hugo Sánchez, no es algo que Mbappé haya demostrado con el Paris Saint-Germain, algo que ha sido tema ante una inminente llegada del francés después de cuatro años de intentos fallidos de la Casa Blanca.

