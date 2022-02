Kun Agüero: Contó el momento en el que sufrió problemas del corazón con el Barça

El mundo del futbol se detuvo cuando Sergio 'Kun' Agüero se recostó en el pasto agarrándose el pecho y con dificultades para respirar. Posteriormente se supo que el argentino sufrió problemas en el corazón que le impedirían seguir jugando futbol.

Casi cuatro meses después, el exfutbolista contó las sensaciones que vivió en el partido ante el Alavés "Diez días antes tuve una aritmia corta, hice los chequeos y parecía que todo estaba bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir calor en el cuerpo, pensé que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto", contó en entrevista con Radio 10.

Tras disputar un balón aéreo Agüero comenzó a sentirse mal al grado de solicitarle ayuda a un rival, quien tuvo que llamarle al árbitro para que pudiera ser atendido.

"De repente empecé a estar débil y a marearme. En una jugada salté a cabecear y me mareé. Le agarré la mano a un defensa rival y le dije 'Estoy mareado, para el partido'. Le comentó al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho", narró el sudamericano.

Asimismo el argentino externó la molestia que le provocó el tener que perderse el Qatar 2022 tras ganar la Copa América con su Selección "Claramente es muy reciente. La cagada que es, justo me pasa esto y está el Mundial. Si la Copa del Mundo era en dos años pues hay un proceso para plantear. Vamos a ver qué encontramos", sentenció.

