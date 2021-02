Koeman: "El equipo y Messi han respondido de la manera que a mí me gusta"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que "el equipo y Messi" han respondido "de la manera" que a él le "gusta" tras la publicación del contrato del jugador argentino con la entidad blaugrana.

"Es algo absurdo que llevéis con este tema cuatro días (a los periodistas), el equipo y Messi han respondido como a mí me gusta, dejando de lado las cosas que salen en la prensa y concentrándose en el equipo y en el juego", añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Granada.

Además, sobre la unión que se vio ante el Athlétic Club en las celebraciones de los goles, Koeman consideró que "si hay la intención de hacer daño a alguien es normal" que se intente "proteger al jugador y que eso provoque que el vestuario aún esté más unido".

Pero también admitió que el ambiente en el equipo "depende mucho de los resultados y las victorias ayudan a que sea mejor". Y dijo que "como plantilla hay que ser fuertes en los momentos delicados".

Por otro lado, sobre la situación general del club, sin presidente ni junta directiva desde la dimisión de la de Josep Maria Bartomeu en octubre, sentenció que el Barcelona necesita "un presidente" porque "un club como este no puede ser que no tenga".

Al final en este mercado de invierno, que se cerró ayer lunes, no se realizó el fichaje del central del Manchester City, Eric Garcia, y así el Barcelona no hizo ninguna incorporación. "No hemos hecho ningún fichaje, pero mirando a los equipos grandes hay pocos que hayan gastado dinero porque a causa del coronavirus los clubes tienen muchos problemas", consideró Koeman.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KOEMAN: 'EL QUE HAYA FILTRADO EL CONTRATO DE MESSI NO PUEDE TENER FUTURO EN EL BARÇA'