Klopp sobre situación financiera de Barcelona: "Si me dices que no tengo dinero, ya no gasto nada"

El Barcelona es el equipo que más ha gastado en el mercado de fichajes, pues ha activado varias palancas económicas para llevar a jugadore de la talla de Robert Lewandowski al club, algo que Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, no se explica y lo comparó con usar una tarjeta de crédito.

"No lo comprendo por distintos motivos. Si me dices que no tengo dinero, ya no gasto nada. Mi tarjeta de crédito fue dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años”, sentenció el estratega alemán.

Además, comparó la situación actual de los culés con la que vivió algún día el Borussia Dortmund, club que estuvo a punto de la quiebra bajo la administración de Aki Watzke.

"Estoy viendo esto como un fan del fútbol, no lo entiendo. El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que llegar en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", finalizó.

