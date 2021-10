Klopp sobre jugadores que se niegan a vacunarse: 'Es como conducir borracho'

En medio de la polémica por inoculación contra el Covid-19 que existe en la Premier League, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, declaró que el no vacunarse es como 'conducir borracho'.

En entrevista con los medios, el timonel de los Reds reconoció la importancia de ser vacunados por el bienestar de todos.

"Es un poco como conducir borrachos, probablemente todos hemos estado en una situación en la que, después de beber un par de cervezas, nos dijimos 'todavía podría conducir'. La ley no pretende proteger a quien le gustaría conducir después de beber dos cervezas, sino a otros del hecho de que estoy borracho y quiero conducir de todos modos.

"Con las vacunas es lo mismo, los especialistas han dicho es la solución para salir de este momento y no me he vacunado solo para protegerme, sino sobre todo, a todas las personas que me rodean", explicó.

