Julián Álvarez lidera victoria del Manchester City ante Estrella Roja

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad", lo sabe el 'Hombre Araña' y no, no nos referimos al superhéroe, si no a Julián Álvarez, quién asumió un rol protagónico en el debut del Manchester City en la Champions League y ha respondido de forma magistral.

La 'Araña' marcó doblete y salvó del ridículo al Campeón de Europa, que contra todos los pronósticos se vio superado por la Estrella Roja de Belgrado en la primera mitad.

El extremo ghanes Osman Bukari abrió el marcador al 45', y se fueron al descanso, con la osadía de doblegar al Campeón. Pero en el complemento, el City despertó. Le bastó un minuto y 11 segundos para igualar el marcador gracias al gol de Julián Álvarez, el más rápido en la historia en un segundo tiempo de Champions para el equipo inglés.

El argentino culminó su hazaña con doblete: disparó de tiro libre y el arquero Omri Glazer falló en la salida, pues dejó que el balón siguiera su recorrido hacia las redes.

Julián Álvarez ha registrado cuatro goles y cuatro asistencias en ocho partidos de la temporada 2023-24. Con la salida de Ilkay Gündogan y Kevin de Bruyne, Pep Guardiola sabía que debía depositar la confianza en el Campeón del Mundo y no se equivocó.

"Julián es indiscutible. Gündoğan se fue y con la lesión de Kevin, tiene su oportunidad y la está aprovechando. Está aprendiendo mucho a moverse en los huecos, es una amenaza con goles y asistencias", dijo a días del debut del Campeón en Champions League.

El trago amargo que les hizo pasar la Estrella de Belgrado quedó atrás con el último gol del partido, Rodri marcó el 3-1 y la defensa de la Corona sigue firme en Manchester.

