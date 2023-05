Jugadores del Leverkusen explotaron vs Mourinho: "Su estilo es asqueroso"

Tras quedar eliminados en Semifinales de Europa League ante la Roma de José Mourinho, los jugadores del Bayer Leverkusen explotaron en zona mixta ante el estilo de juego defensivo de los italianos.

"Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una Semifinal de tan alto nivel. Esto es muy amargo, pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Lograron su objetivo de una manera asquerosa", mencionó Kerem Demirbay, mediocampista del Leverkusen.

La Roma salió a defender el 1-0 que consiguió en la Ida. Con el juego característico de José Mourinho, el cuadro italiano logró cortar el juego de los dirigidos por Xabi Alonso. Otro jugador que habló al respecto, fue el extremo del Bayer, Nadiem Amiri.

"Estoy hundido. Esto no es futbol. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el futbol. ¿Cómo es posible que un equipo que juega así pueda estar en la Final? Es una locura", expresó el alemán.

Asimismo, el director deportivo de las Aspirinas, Simon Rolfes, le deseó suerte en la Final al Sevilla, rival de la Roma en dicha instancia, con un 'dardo' para los italianos y su accionar dentro del terreno de juego.

"Después de cada tiro a puerta había otro jugador en el suelo al que tenían que sacar en camilla porque estaba lesionado. Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito", concluyó Rolfes

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS PRESUMIÓ LA CONVOCATORIA DE ZENDEJAS CON EL GOL QUE ANOTÓ EN EL CLÁSICO NACIONAL