Jugador del Always Ready asegura que le ofrecieron dinero para hacerse amonestar ante Defensa y Justicia

La sombra siniestra de la mafia de apuestas ha vuelto a planear sobre el mundo del futbol, esta vez tomando como blanco al joven talento del equipo boliviano Always Ready, Robson Matheus. En un intento descarado por influenciar el resultado del próximo encuentro contra Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana, Matheus fue abordado con una oferta de soborno.

El volante de 21 años, quien recién está comenzando su carrera futbolística, reveló el incidente durante el entrenamiento del equipo este lunes. Según su testimonio, recibió una llamada el domingo pasado, proveniente de una numeración desconocida en Paraguay. En dicha llamada, se le ofreció una suma inicial de cinco mil dólares por recibir una tarjeta amarilla durante el partido. Ante su negativa, la oferta fue incrementada a 10 mil dólares, pero Matheus rechazó firmemente cualquier intento de corrupción, declarando que tal acción no concuerda con su integridad personal ni con los valores que representa en el mundo del futbol.

"Me llamaron por teléfono. Primero me ofrecieron 5.000. Les dije que no. Que no va con mi persona y que recién estoy empezando en el futbol. Luego me ofrecieron 10.00 dólares y le dije que no, que yo juego al futbol porque lo amo, no por dinero", confesó el jugador.

Al llegar al entrenamiento, Matheus informó de inmediato a la dirigencia del club sobre el perturbador episodio que había enfrentado. Marcelo Ortiz, abogado del equipo, confirmó que el club tomará medidas legales, anunciando una denuncia ante la Conmebol, entidad organizadora del torneo.

"Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros, como dirigencia, lo vamos a apoyar", aseguró Ortiz, destacando el respaldo del club hacia el jugador y su firme postura contra la corrupción en el deporte.

