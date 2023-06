Jude Bellingham quiere jugar con Kylian Mbappé en el Real Madrid

Jude Bellingham fue presentado como el tercer refuerzo del Real Madrid de cara a la temporada 2023-2024. El mediocampista inglés vestirá con el dorsal '5', el cual lo acompañará hasta 2029 tras firmas por seis años con el conjunto blanco.

En su presentación, el ex jugador del Borussia Dortmund habló sobre los rumores del fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Bellingham adimitió que le encantaría jugar con el francés en el Madrid, pues a todos les gusta compartir equipo con esos jugadores.

"Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él, ¿A quién no le gustaría?. Es algo de lo que no puedo comentar, solo que visto lo que hay en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad", declaró Jude.

De igual forma, el mediocampista de 19 años habló sobre el supuesto interés del Real Madrid por Harry Kane, su compañero y capitán en la Selección de Inglaterra, pero no se comprometió a afirmar algo.

"Harry Kane es mi capitán y un jugador de clase mundial. Lo que pase, pasará. No tengo nada que comentar en ese sentido, declaró Bellingham.

Asimismo, Jude Bellingham aseguró que firmó con el Real Madrid porque es el equipo más grande del mundo y que no le importó el dinero. El inglés fue adquirido del Borussia Dortmund por 103 millones de euros y llegó a un acuerdo por seis años en el conjunto merengue. También vestirá el número '5', el cual fue el dorsal de uno de sus ídoles, Zinedine Zidane.

