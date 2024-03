Jorge Sánchez tras la eliminación del Porto en Champions: 'Lo hicimos de la mejor manera'

Este martes, Arsenal eliminó en casa al Porto en la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League. Tras ser derrotas en cancha ajena, el lateral mexicano, Jorge Sánchez, habló a los medios y aseguró que tiene sentimientos encontrados.

“Estoy muy contento, pero a la vez triste, tengo sentimientos encontrados. Contento por el partido que di, por los minutos que me tocaron y ahora me está tocando entrar bastantes minutos y eso me pone muy contento.

Un poco triste porque sentimos que lo teníamos, que podíamos ganar. Jugarle a un equipo como Arsenal de la Premier League creo es muy complicado y nosotros lo trabajamos, lo hicimos de la mejor manera", declaró el mexicano para en entrevista para TNT Sports.

Asimismo, el lateral examericanista, también habló sobre el futuro que le depara en su carrera futbolística, donde señaló que trabaja para encontrarse con su mejor versión y dar el ciento por ciento.

“No sé, yo estoy trabajando para mí, para encontrarme en mi mayor esfuerzo. Ahora también tengo la Selección (Mexicana), tengo más partidos aquí en Porto, hay que dar el cien por ciento siempre", compartió.

