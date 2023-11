Johan Vásquez migró al futbol italiano en 2021, justo después de destacar en la Liga MX con los Pumas, y a pesar de que el mexicano llegó con grandes expectativas al Genoa, no pudo ser titular en un inicio, y él mismo señala que fue porque no sabía defender.

En entrevista con TUDN, Vásquez relató que tuvo que aprender a cómo defender, pues era un estilo bastante diferente al que se maneja en México. El propio defensa de la Selección Mexicana contó que al principio le daba vergüenza el no saber jugar.

"Yo cuando estaba en México pensaba que defendía, que hacía muy bien las coberturas, cuando llegué acá la vida y el futbol te dan una cachetada de que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo muchas cosas.

"Recuerdo en mis primeros entrenamientos en Geno me daba un poquito de vergüenza a mí porque el míster me paraba y decía mi nombre en voz alto y me decía 'las cosas no se hacen así', como si el entrenamiento solo fuera para Johan Vásquez”, recordó el defensa para el medio ya mencionado.

Al final, Johan recordó que hizo todo lo posible por aprender a jugar como le piden sus entrenadores. "Al principio sí te da el ego o la vergüenza de que no hablen de ti y te tratas de esconder, pero bueno, no jugaba y lo que quería era demostrar y era aprender.

"Lo tomé por las buenas, el otro tema era de que solo escuchaba mi nombre, pero no entendía lo que decían en italiano, pero como era futbol, sabía que algo mal estaba haciendo", finalizó el mexicano.

Cabe recordar que, en su primera etapa con Genoa, Johan Vásquez descendió, después fue cedido al Cremonese donde también perdió la categoría y actualmente se encuentra en su segunda etapa en el Genoa donde marchan en el lugar 13 de la Serie A, alejados de los puestos de descenso.

