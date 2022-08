Joao Félix: Atlético de Madrid rechazó millonaria oferta del Manchester United

El mercado de fichajes parece que está lejos de terminar para algunos de los equipos más importantes de futbol europeo y ese es el caso del Manchester United que, con 13 días por delante, pretende hacer varias contrataciones antes de la fecha límite.

Luego de que se cayera el fichaje de Frenkie de Jong, el cuadro inglés sigue buscando gente para su mediocampo y España se volvió el centro de atención de los dueños del United, quienes están buscando contratar a Casemiro e intentaron tentar a Joao Félix.

De acuerdo a informes cercanos al Atlético de Madrid y al propio jugador el conjunto español habría rechazado una oferta de 135 millones de euros por el jugador portugués; en su momento el equipo colchonero pagó 120 MDE al Benfica.

Esta no es la primera vez que el Atleti rechaza una millonada por Félix, anteriormente también agradeció el interés del Bayern Múnich, aunque no se dieron a conocer cifras, se sabía del interés del equipo alemán, pero el Atleti no tiene intenciones de dejar salir a la joven promesa lusa.

