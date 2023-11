Jenni Hermoso reveló recibir amenazas tras lo sucedido con Luis Rubiales

Jenni Hermoso ha salido una vez más a comentar lo sucedido con el expresidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales. Ahora la delantera de Pachuca reveló que desde el incidente ha recibido todo tipo de críticas, incluyendo amenazas.

Hermoso explicó que el beso no consentido con Rubiales en la celebración por el título de la Copa del Mundo ha provocado secuelas, ante esto ha tenido que buscar ayuda para poder superar estos problemas.

"He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", comentó la futbolista en entrevista para GQ, tras ser nombrada ‘Mujer GQ del año’.

La futbolista española reveló que ha tenido que buscar ayuda profesional para poder superar, no sólo las amenazas, sino que también por tener que revivir el momento con el directivo de la RFEF, en un caso que aún no ha terminado.

"Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a futbol".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUDE BELLINGHAM SUFRIÓ UNA LUXACIÓN EN EL HOMBRO Y ES DUDA PARA EL PARTIDO DE CHAMPIONS