Con el divorcio anunciado entre Leonel Messi y el PSG, un regreso al Barcelona cada vez se vuelve más posible, al menos en la mente de los aficionados culés; sin embargo, no tanto para el presidente de La Liga, Javier Tebas, quien ha declarado que hay un control económico que cumplir, aunque admitió que le gustaría que Leo vuelva.

“Me gustaría, particularmente, que viniera Messi, pero en La Liga no se mira si viene o no. No se mira, como dicen, si para Messi le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay un control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo”, declaró Tebas en el evento donde se presentó el Informe Económico anual de La Liga.

El presidente del torneo liguero en España especificó que “se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario y, para ello, el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado”.

Actualmente, el Barcelona se encuentra en una grave crisis financiera, ya que el club deberá pagar cerca de 900 millones de euros en un periodo entre 2023 y 2032, situación que complica de gran forma el regreso de Messi a vestir la camiseta blaugrana.

