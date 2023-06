Javier Aguirre expresó su satisfacción ya que amplió su contrato hasta junio del próximo año en acuerdo con el Mallorca. Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Rayo Vallecano, Aguirre dejó claro que tanto él como la directiva tienen como objetivo principal establecer al club español en la Primera División.

"Con la directiva estábamos de acuerdo en casi todo. Lo que he dicho, y creo que estamos de la mano con la directiva, es que queremos ir consolidándonos en Primera, y se está formando un proyecto para cumplir ese objetivo

"Pasar de Primera a Segunda, y de ahí a Segunda B y vuelta a Primera genera inestabilidad. Vamos a cumplir el tercer año (en LaLiga) con jugadores que ya cumplen cien partidos en Primera; el club se consolida financieramente, la reforma del estadio va muy bien y eso significa que todos debemos exigirnos un poco más, yo el primero", mencionó el Vasco.

También se le preguntó cuál fue la razon para firmar un contrato de solo una temporada, a lo que el estratega contestó sin problemas.

"Nunca firmo por más de un año; estoy a gusto con mi trabajo y eso es muy importante. Aquí estoy muy contento. Habrá un día peor que otro, pero mi mujer y yo estamos felices en Palma, en Baleares. El club me facilita todo, estoy cómodo con el equipo y es cierto que podíamos haber hecho mejores cosas y que me he equivocado en decisiones; pero en el plano personal y profesional estoy muy contento", explicó Aguirre.

En relación a la posibilidad de que algunos jugadores abandonen el equipo bermellón, incluyendo al surcoreano Kang In Lee, quien tiene ofertas de varios equipos, Aguirre hizo referencia a sus experiencias pasadas con otro equipos.

"En el futbol es difícil dejar de sorprenderse. Tengo experiencias en ese sentido. Cuando empiezas la temporada te quitan un jugador el día anterior. En Zaragoza fuimos a la pretemporada con 25 jugadores de los cuales 16 ó 17 fueron llegando. Abrí contra el Real Madrid en La Romareda y perdimos 0-6. En diciembre me echaron. En Leganés se llevaron dos futbolistas que aseguraban el gol. Nos fuimos a Segunda. Voy a esperar hasta el último día acontecimientos", planteó el técnico mexicano.

El entrenador mexicano reiteró que no le corresponde a él diseñar las plantillas, dejando en claro que su rol se centra en la dirección técnica.

"Nunca me he involucrado. No me compete a mí, creo en los profesionales. Soy un empleado del club y ojalá mañana (contra el Rayo) sea una buena fiesta y darnos una alegría. Luego veremos lo que pasa (con los jugadores). Lo que sí es seguro es que yo estaré en la pretemporada", finalizó el entrenador.

