James Rodríguez: Recobró su mejor versión de la mano de Ancelotti en el Everton

James Rodríguez recobró la sonrisa. Volvió a ser aquel jugador irreverente que maravilló en el Mundial de 2014. Nuevamente con Ancelotti en la banca, el colombiano se siente importante y se nota en el campo.

En este inicio de temporada, James se quitó ese grillete que parecía tener en el Real Madrid en los últimos años. Nuevamente se le ve pedir el balón, encarar, marcar goles y ser un jugador peligroso en todo momento. Tres goles y dos asistencias en cuatro juego en la Premier League demuestran su gran estado de forma. En Copa dio ya una asistencia en un juego.

“Los jugadores con calidad no tienen problema acomodarse. Su calidad está ahí. El futbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo y la portería no se mueve. El futbol es simple”, aseguró Ancelotti sobre el doblete que marcó el colombiano tras el triunfo del Everton frente al Brighton el fin de semana pasado.

El que el colombiano este rindiendo al más alto nivel en su primera temporada con el Everton no es casualidad. El tener Ancelotti le ayuda de sobre manera. Con el italiano en el Real Madrid marcó su mejor temporada en la 2014-15, cuando recién llegó, al sumar 17 goles y 18 asistencias en 46 juegos.

A partir de ahí comenzaron los problemas, las faltas de oportunidades con Rafa Benítez, y sobre todo, con Zinedine Zidane.

La pareja James-Ancelotti están juntos por tercera vez. Tras la mencionada primera temporada en el Madrid, se volvieron a reunir en el Bayern Munich en la temporada 2017-18, donde apenas estuvieron juntos cinco juegos, pues entre lesiones y el despido del técnico, poco éxito pudieron tener.

"James, como todo el mundo sabe, es un fantástico jugador con muchas cualidades y mucha habilidad para asistir a los delanteros", valoró Ancelotti a la llegada del colombiano esta temporada. A lo que el volante ofensivo reviró los elogios: “(Ancelotti) Fue una gran razón para venir aquí", repitió hasta dos veces el futbolista en sus primeras declaraciones en la página web oficial del Everton.