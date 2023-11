Italia goleó a Macedonia del Norte y se mantiene con vida en las Eliminatorias

Siguen con vida. Italia logró golear a Macedonia del Norte y ahora se jugarán la clasificación a la Eurocopa 2024 el lunes ante Ucrania. Con su victoria, los campeones defensores llegaron a 13 puntos y son segundos en el Grupo C.

Italia necesitará evitar una derrota cuando visite Alemania para enfrentarse a Ucrania en busca de quedarse con el segundo puesto en el grupo y calcificarse al torneo europeo. El partido se jugará Estadio del Bayer Leverkusen debido a que no puede disputar sus duelos de casa en su país por razones de seguridad tras la invasión rusa.

Italia resolvió con facilidad el partido ante Macedonia. Tras los primero 45 minutos del partido La Nazionale ya tenía tres goles de ventaja con los tantos de Matteo Darmian al 17’, y un doblete de Federico Chiesa al 41’ y 45+2’.

Macedonia sorprendió durante la segunda mitad al acercarse en el marcador con dos goles de Jani Atanasov. El delantero, quien entró de cambio, anotó al 52 y al 74 para poner el marcador 3-2, sin embargo, no fu suficiente para revertir el resultado en contra.

Al final, Giacomo Raspadori y Stephan El Shaarawy anotaron para poner el marcador fuera de alcance y darle los 3 puntos a Italia.

OTROS RESULTADOS

Inglaterra sigue liderando el Grupo C. Con goles de Enrico Pepe en propia puerta y Harry Kane los Leones siguen invictos y se pusieron a seis puntos de Italia y Ucrania asegurando el liderato del grupo.

Polonia no logró vencer a República Checa y se quedó en el tercer puesto del Grupo E, quedándose así fuera de la clasificación directa a la Eurocopa. Ahora deberá esperar que Moldavia no gane para no caer hasta el cuarto puesto.

