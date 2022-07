Hugo Sánchez: Mbappé vestirá en algún momento la camiseta de Real Madrid

Hugo Sánchez, quien este lunes cumplió 64 años de edad, señaló que en algún momento de su carrera, el delantero francés Kylian Mbappé vestirá la camiseta del Real Madrid.

El 'Pentapichichi' explicó que la situación que vive el ariete del Paris Saint Germain es complicada en Francia, porque tiene que cumplir con muchas áreas de su vida, dentro y fuera del campo.

"Mbappé no ha dicho 'no' al Madrid, tuvo que decir que no por presiones sociales, políticas y familiares. Pero conociéndolo, estoy seguro que algún día jugará en el Real Madrid", señaló Hugol.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que pasará un tiempo para que Mbappé vuelva a ser considerado por la cúpula madridista, pero llegará el momento en que ambos se unan, dijo a Radio Marca.

