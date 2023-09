La UEFA Champions League está de regreso y el campeón defensor ya se prepara para empezar el torneo. Manchester City llega como el amplio favorito para levantar el título una vez más, y Pep Guardiola sabe que no se pueden relajar si quieren ser bicampeones.

Previo a su debut en el nuevo torneo ante Estrella Roja, el entrenador español, aseguró que ganar la temporada pasada no es “nada especial”, por lo que ahora quiere unirse a la corta lista de campeones de Champions en años consecutivos.

"En perspectiva, no hicimos nada especial, sólo ganamos una. Lo importante es que los jugadores no se sientan relajados. Si la directiva está relajada, bueno, no marcan goles. Que nuestro club gane la Champions es algo increíble. ¿Cuántos equipos han ganado una Liga de Campeones? En perspectiva no hicimos nada especial, sólo una. Para nosotros el club no lo tenía, ser parte de eso es un orgullo", expresó el entrenador.

Con respecto a la mentalidad del equipo citadino, Guardiola aseguró que su objetivo no ha cambiado a pesar del triplete de la temporada pasada y sólo piensan en ganar los partidos y al final el torneo una vez más.

"Cada temporada empezamos la competición con el primer partido, y el objetivo siempre es ganar. Primero la fase de grupos, luego los octavos de final, intentar ganar. No cambiamos cuando no ganamos"

