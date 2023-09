Destino MLS. Después de una temporada complicada, Antoine Griezmann tiene claro que su próximo destino fuera de Europa sería la MLS por encima de Arabia Saudita; sin embargo, espera recuperar su nivel futbolístico en esta campaña para mantenerse en la élite.

Después de que Europa atravesó un mercado de fichajes bastante peculiar en donde varias de las estrellas de diferentes equipos terminaron por dirigirse a la liga árabe, Griezmann fue cuestionado para que diera su opinión sobre este acontecimiento.

"Entiendo a los que se han ido a jugar allí (Arabia Saudí). Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento".

Respecto a la posibilidad de verlo en un futuro en Arabia Saudita como alguno de sus compañeros de profesión, el jugador francés fue tajante y dejó claro que él se mantiene firme con su idea de ir a jugar a la MLS en unos años. "¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar, pero como usted sabe, la MLS sigue siendo mi objetivo"

Hay que recordar que por el momento Antoine Griezmann cuenta con contrato vigente hasta 2026 con el Atlético de Madrid; sin embargo, el jugador ha vivido un par de temporadas complicadas en las que no ha podido encontrarse con su mejor versión de juego que lo llevó a brillar durante el Mundial de Rusia 2018.

"El año pasado fue complicado porque, al principio, solo jugaba 30 minutos. Todavía no estoy ahora mismo al 100 %, solo he tenido 20 días de vacaciones después de todos los viajes que hicimos durante la pretemporada. Me iré encontrando cada vez mejor", comentó Antoine al respecto de esto.

