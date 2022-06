Gignac no quiere ver a Zidane en el PSG: "Me dolería en el corazón"

Una de las rivalidades más grandes del fútbol francés es la del París Saint-Germain y el Marsella, es por eso que André-Pierre Gignac ve con malos ojos la posible llegada de Zinedine Zidane al odiado rival para suceder a Mauricio Pochettino.

""Me duele el corazón. Hay que decir lo que es. Siempre he estado en la rivalidad antes de los partidos, siempre he jugado este juego. Yo, estaba bañado en esta rivalidad. Nací cerca de Marsella, desde que es la rivalidad con el París. Alguien que no esté bañado en esta rivalidad te dirá que es bueno ver a Zizou volver a Francia. Pero no, para un marsellese no es bueno", comentó Gignac en entrevista para RMC de Francia.

Marsella es la ciudad natal de Zidane, por lo que el ariete de Tigres expresó su deseo de verlo en la selección gala en vez de en la Ligue 1. Sin embargo, reconoció que lo ve complicado.

"Es un gran entrenador, así que seguro que todos los clubes lo van a querer. El París se está convirtiendo en un monstruo europeo, así que es normal que quieran a Zidane . Pero a mí, eso me dolería el estómago. A ver qué pasa con la selección de Francia, aunque creo que será complicado hacer lo que hizo Didier Deschamps. Prefiero que se tome su dolor con paciencia", finalizó.

