Gerard Piqué: Anunció su retiro del futbol profesional con emotivo mensaje

Gerard Piqué dio un anuncio importante de cara al duelo contra el Almería en LaLiga. El defensor español informó que dejará al Barcelona este mismo fin de semana y se retirará del futbol.

Mediante un emotivo video, el Campeón del Mundo en 2010 agradeció por el apoyo que le brindó la afición blaugrana a lo largo de su carrera, donde les aseguró que cumplirá su promesa de no vestir la camiseta de otro club.

"Ustedes, culés, me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", dice el defensor.

En el video se muestran imágenes de la infancia del español vistiendo la playera del Barcelona hasta su llegada a La Masía. Además, dejó abiertas las puertas para un posible regreso en el futuro ya sea como directivo o entrenador.

"Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor al Barça a mis hijos como mi familia lo hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, Visca el Barça siempre", sentenció.

El defensor fue perdiendo protagonismo en el equipo con la llegada de los refuerzos. El central era la quinta opción de Xavi Hernández, pues delante tenía a jugadores como Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araújo y Eric García.

Cabe recordar que el catalán había entrado en la prelista de 55 jugadores de Luis Enrique para Qatar 2022 y ahora queda pendiente saber si será tomado en cuenta para la lista definitiva.

Los temas extracancha, concretamente la separación con Shakira, pudieron haber afectado a Gerard Piqué en el final de su carrera.

