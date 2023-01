Gavi tras obtener la Supercopa: "Ganar mi primer titulo ante el Real Madrid es especial"

El pasado domingo se jugó una edición más de la Supercopa de España, donde se enfrentaron el Real Madrid y el FC Barcelona en la Final en el King Fahd Stadium encuentro en el que el conjunto culé se impuso nuevamente a su rival merengue.

Uno de los grandes prospectos del Barcelona y que tuvo una gran actuación en el encuentro fue el mediocentro Gavi quien, tras la victoria, se dijo emocionado de haber conseguido su primer campeonato oficial con el cuadro catalán y que mejor que ante el Real Madrid.

"Muy feliz por el primer título. Lo esperaba ya. Soy un jugador que lo da todo por el equipo… Me queda mucho por mejorar todavía. A seguir. No me queda otra. Es un Clásico y una final, el partido lo merecía. Siempre es especial ganar al Real Madrid. Lo tiene todo" aseguró el joven culé

Gavi: Man of the Match pic.twitter.com/pT19YtNqQz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2023

Además de haberse llevado su primer título con la primera plantilla del cuadro catalán, Gavi fue nombrado como jugador del partido tras levantar el campeonato con el que el Barça pretende retomar su historia ganadora.

