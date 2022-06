Gareth Bale no se retira: 'Tengo un montón de ofertas', aseguró

A pesar de ganar su quinta Champions League con el Real Madrid, Gareth Bale no renovó contrato con el conjunto merengue y se convertirá en agente libre este verano.

El Expreso de Cardiff aseguró, a pesar de varios rumores, que aún no piensa en el retiro porque tiene "un montón de ofertas".

"Creo que es muy improbable (retirarse ahora del futbol)", reveló Bale en charla con el periodista de AFP, Kieran Canning.

Bale por el momento sólo piensa en el Repechaje rumbo a Qatar 2022 ante Ucrania.

"Tenemos un partido muy importante y todo mi enfoque está ahí puesto. Realmente no necesito pensar o preocuparme por nada más. No tengo otras preocupaciones, sólo me centro en Ucrania", aseguró el galés.

