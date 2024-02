Frenkie de Jong 'explota' con la prensa tras los rumores de su salida: 'Dan vergüenza'

El mediocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, se mostró enojado este martes en conferencia de prensa previa a su choque de mañana en Champions League contra Napoli.

Y es que debido a los rumores que han surgido sobre su salida del cuadro español y hasta temas del salario que percibe, el futbolista blaugrana calificó de 'mentirosa' a la prensa tras las recientes noticias ya mencionadas.

"Estoy cabreado por lo que escribe la prensa en general. Salen muchas cosas que no son verdad y no lo puedo entender", compartió. Ya con un tono intenso agregó: "Van diciendo y escribiendo cosas que son mentira y que dan vergüenza... Y me estoy irritando ya un poco con todo esto".

Por su parte, De Jong, tachó de 'humo' el tema de su salario y aseguró que está feliz con el Barcelona.

"Hablan de mi contrato y del salario... Y todo es mucho humo, mucha mentira. Eso de los 40 millones está muy muy lejos de lo que cobro. No voy a hablar de eso, pero se han inventado una historia que no es verdad, el Barca es el club de mis sueños, soy muy feliz aquí y espero seguir muchos años en el club", sentenció.

