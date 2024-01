Franz Beckenbauer se encuentra en delicado estado de salud

El próximo martes 2 de enero el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania (ARD) publicará el documental 'Beckenbauer', mismo que abordará la vida de una de las más grandes leyendas del futbol alemán. Sin embargo, en uno de los adelantos de la producción, se reveló que el exfutbolista no tiene buen estado de salud.

"Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante", reveló Walter, hermano de Franz Beckenbauer, quien a sus 78 años de edad se alejó del foco mediático desde abril de este año, por empeoramiento de su salud según el diario alemán Spiegel.

Desde la publicación del periódico la semana pasada, se encendió la alarma en Alemania, de quien se dijo que su cuadro clínico ha tenido un deterioro significativo, lo que afecta tanto su juicio como su memoria, "sin perspectivas de mejoría".

Beckenbauer, ganador de dos Balones de Oro y que fue incluido en el Dream Team histórico del galardón en 2020, ha tenido diferentes problemas de salud en años recientes. Dos cirugías cardiacas y un implante de cadera fueron algunos de los procedimientos a los que se ha sometido el exfutbolista, quien en 2019 confesó haber perdido visión en un ojo.

Ahora, todo indica que la salud del 'Káiser' se ha deteriorado más. Desde agosto de este año, Lothar Matthäus expresó su preocupación. "Esperamos que se mejore nuevamente. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento”.

A esta declaración se suman las palabras de Walter, por lo que la preocupación por el emblemático capitán de la Selección de Alemania es constante.

