Francisco Pavón sobre Mbappé: 'El Real Madrid está bien cubierto en la delantera'

Francisco Pavón, exjugador del Real Madrid, dijo este lunes que la gestión que realizó el italiano Carlo Ancelotti de la gestión del equipo la temporada fue "inmejorable" y aseguró que, aunque Kylian Mbappé haya decidido seguir en el PSG, el conjunto blanco está "bien cubierto en la delantera".

Pavón, que jugó en el Real Madrid entre 2001 y 2007, analizó la última temporada realizada por el conjunto blanco, en la que ganó la Liga, la Supercopa de España y la Liga de Campeones.

"A principios de temporada parecía que podía ser bastante más complicado, sobre todo en la Liga de Campeones, pero de nuevo la gestión del grupo de Ancelotti ha sido inmejorable. Ha tenido tanta suficiencia que ha podido preparar de la mejor manera la Final europea, en la que se vio un equipo con muy buen tono físico. La victoria fue muy merecida", dijo Pavón, tras acudir a la presentación del VIII Torneo Solidario de Golf que organiza la Asociación de Exfutbolistas del Real Madrid.

El exjugador del Real Madrid restó importancia al fichaje frustrado de Kylian Mbappé y apostó por seguir confiando en los mismos jugadores para el ataque.

"Los jugadores de nivel mundial, que son top, siempre son bienvenidos, pero no vamos a echar en falta a alguien que no está y que no ha querido estar. El Madrid está bien cubierto en la delantera. Eso no quita que se sigan buscando más jugadores de ataque. El Real Madrid siempre ha ganado y ha conseguido muchos títulos, pero siempre reforzándose", concluyó.

