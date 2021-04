Florentino Pérez: 'Haaland o Mbappé no existirán sin la Superliga'

Después del fracaso rotundo de la Superliga Europea, Florentino Pérez ha salido a hablar asegurando que los futuros fichajes multimillonarios serán imposibles para cualquier equipo del mundo, por lo que ve casi imposible que Erling Haaland o Kylian Mbappé puedan llegar a la Casa Blanca sin la creación del torneo.

"No existirá sin la Superliga. Ni para el Madrid ni para nadie. Estamos en cerrar esta temporada de la mejor forma. Los fichajes son de la temporada que viene. En general es imposible, si el dinero no fluye... Si un club modesto no vende a un jugador lo va a pasar muy mal porque los derechos de televisión van a ir bajando. Hay que buscar una solución para hablarlo y la solidaridad, que lo hemos dicho. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Damos 400 millones, luego 600... Contado está. Ese dinero lo hemos hecho trabajando mucho con la entidad financiera más importante porque creen en este proyecto", declaró Florentino en entrevista para Cadena SER.

"La Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede. Pero los socios y los aficionados, está mal que yo lo diga, están contentos", continuó.

El presidente del Real Madrid dejó claro que claudicará en su intento por crear el torneo y que seguirá trabajando para que el proyecto se consolide.

"Vamos a trabajar y a dialogar con todo el mundo, lo que ha hecho siempre el Madrid. Estamos abiertos a aquello que sea mejor para el fútbol. Lo que no se puede es dar satisfacción a todos los equipos".

