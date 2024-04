La actualidad del FC Barcelona está lejos de las mejores épocas en la historia del cuadro catalán, el PSG los eliminó de la UEFA Champions League, han perdido cuatro Clásicos de manera consecutiva, este año perdieron la Copa del Rey y se quedarán sin LaLiga, misma que pudiera llevarse el Real Madrid.

Ante la mala forma del cuadro catalán y la inminente salida de Xavi, Rafael Márquez (entrenador del Barcelona B) es una de las opciones principales para poder ocupar el banco de la institución blaugrana, esto luego de que la temporada anterior, el equipo de Márquez se quedó cerca de ascender a la Segunda División Española.

Ante los rumores, David Faitelson, analista de TUDN, comentó en Tercer Grado Deportivo que Márquez no puede decir que no a la posibilidad de dirigir al primer equipo de Barcelona ante un momento de apremio en la historia de la institución blaugrana.

"¿Está listo Rafa Márquez para dirigir al Barcelona? No está listo, pero al Barcelona no le puedes decir no, aunque te vaya de la fregada. Xavi no podía darle la espalda a su club, creo que si se lo ofrecen a Márquez tendría que tragarse lo que sea que tenga que tragarse y decir que está listo para ganar", comentó Faitelson.

Por su parte, figuras del barcelonismo han comentado que verían bien la llegada de Márquez al banquillo blaugrana.

