Exjugador del PSG a Mbappé tras quejarse de críticas: 'Si no estás contento, cambia de trabajo'

Kylian Mbappé estalló en contra de los que criticaron su actuación con la selección francesa en las Eliminatorias Mundialistas en donde no pudo marcar goles e incluso falló un penal contra Kazajistán.

"Por supuesto que cansan (las críticas), sobre todo cuando juegas en un club de tu país, cuando lo das todo por la selección. Es diferente para los jugadores que trabajan en el extranjero, que sólo vuelven a Francia para jugar con la selección. Yo estoy aquí todo el tiempo, así que hablan mucho más. Veremos qué pasa. Por supuesto (los críticos) juegan un papel, pero eso no es todo. Lo más importante es sentirse bien donde quiera que esté y divertirse todos los días", declaró el atacante en entrevista para Radio RTL.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien a Jean-Michel Larqué, exjugador del PSG que le pidió a Mbappé que cambiara de trabajo si no podía resistir las críticas en su contra.

"No me importa el estado de ánimo de Mbappé al final del juego, lo que me interesa es el juego en sí. No me importa si no te importa que te critiquen. No te molesta cuando te llaman rutinariamente 'fenómeno'. ¿Cómo es que un jugador que juega fuera de Francia es menos criticado que uno que juega en un club francés?

"Las críticas llegan después de dos partidos muy mediocres y no tomo en cuenta el partido contra Kazajistán, donde falla un penalti. ¿Y los periodistas no pueden decir que Mbappé no lo esté haciendo bien de momento en la selección francesa? Esa es la verdad. Que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando le decimos que no lo ha hecho bien en dos partidos, que cambie de trabajo", sentenció Larqué que ahora es comentarista.

