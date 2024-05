Exjugador del Barcelona es investigado en Rumania por poner a jugar a su hermano gemelo

Previo a la temporada 2012, el FC Barcelona contrató a Edgar Lé, jugador de Guinea-Bisáu que llegó procedente de las fuerzas básicas del Sporting Club de Lisboa, futbolista que a 12 años de distancia ha tenido una situación extracancha que podría terminar su carrera por este incidente en el futbol rumano.

Lé, que fue contratado por el FC Dinamo de Bucarest a principios de 2024, está siendo investigado luego de que, de acuerdo a informes del periodista rumano Daniel Sendre, Edgar Lé habría puesto a jugar a su hermano gemelo, Edelino, en su lugar, esto después de darse cuenta de ciertos detalles que marcaron la diferencia.

Una vez que se dio a conocer la noticia, Florian Prunea, Presidente del club rumano, habló para Digi Sport, confirmando las sospechas de los periodistas rumanos: "Fue la primera noticia que leí este domingo. Joder, parece surrealista. Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Tiene un hermano gemelo que también juega al fútbol. Es como ver a Astérix y Obélix", comentó.

Además de esto, la Federación de futbol Rumano también ya ha dado a conocer su postura respecto al tema: "No tenemos ningún escenario previsto. Si el jugador no es el verdadero que fichó el Dinamo, podría haber sanciones. Legalmente, una prueba de ADN puede decidir si verdaderamente se trata de Edgar Ié o de su gemelo Edelino. Queda claro que el Dínamo no tuvo la intención de engañar a la Federación y también fue engañado. Si el resultado del ADN confirma que es su hermano gemelo, tendrán que hacerlo saber, ya que pueden perder puntos en la tabla. Habrá que considerar la posibilidad, pero si el Dínamo demuestra que fue engañado, el riesgo de perder puntos no existirá", esto se aseguró para el medio IAMSport.

Edgar Lé nunca debutó con el primer equipo del FC Barcelona en un partido oficial, con el Barça B disputó 48 encuentros, esto, antes de salir del cuadro catalán en 2015 rumbo al Villarreal.

