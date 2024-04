Ex de Cruz Azul fue 'atacado' por aficionados de Independiente Medellín con una navaja

El clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional quedó marcado por el mal comportamiento de la afición local. Durante el minuto 92 del partido, mientras el ex de Cruz Azul Pablo Ceppelini se disponía a ejecutar un tiro de esquina, desde la tribuna oriental empezaron a arrojar objetos hacia el campo.

Uno de estos objetos impactó en la cabeza del jugador, lo que llevó a detener el partido por unos minutos. Posteriormente, se descubrió que se trataba de una navaja, la cual había burlado los controles de seguridad establecidos por las autoridades pertinentes.

Este incidente no es aislado, ya que situaciones similares han ocurrido anteriormente, como en 2019 cuando un jugador de Millonarios fue agredido de manera similar en el mismo estadio. La repetición de este tipo de comportamiento podría acarrear sanciones para Independiente Medellín, dependiendo de lo que se incluya en el informe arbitral.

Jenny Arias, asistente número 2, fue testigo directo del ataque contra Ceppelini y su testimonio será crucial en la investigación que realizará el comité disciplinario de la Dimayor. Además, se utilizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio para identificar al responsable de lanzar la navaja y determinar su grado de responsabilidad en este incidente.

De no creer lo que pasó en el fútbol colombiano… El uruguayo Pablo Cepellini iba a tirar un córner y le arrojaron un CUCHILLO en la CABEZA. Una locura. pic.twitter.com/V1O548Hnmp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 22, 2024

Tras el partido, Cepellini dejó en claró que se encuentraba bien, y que solo había quedado en un chipote. "Sí, tengo hinchado. La verdad que me duele un poco, tengo un poquito de sangre, pero todo está bien, no me dio para que me suturen.

"Esto es cosa del futbol, estoy acostumbrado, creo que se quedaron con las ganas de ganar y nos vamos con eso. Cuando llegué al vestidor me dijeron que era una navaja (la que le pegó), yo cuando vi hacia abajo solo vi monedas, botellas, vi de todo, pero son cosas del futbol, yo lo dejó ahí y que las autoridades se hagan cargo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿NUEVAS REGLAS DE LA F1 FRENAN RENOVACIÓN DE CHECO PÉREZ EN RED BULL? ESTO SE SABE