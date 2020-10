España estrenó documental 'Los Secretos de la Roja' sobre el Mundial de Sudáfrica 2010

En el futbol hay destinos que parecen estar escritos. Hace 10 años la selección de España se coronó campeona del mundo por primera vez en su historia y en el documental ‘Los Secretos de La Roja’ revelan todo el proceso detrás de este emblemático suceso.

Con una recopilación de testimonios, aquellos protagonistas reviven la hazaña más importante para el combinado ibérico que de la mano de Vicente del Bosque inició su camino en Sudáfrica 2010 con figuras como el centrocampista Andrés Iniesta, responsable del gol que les dio el campeonato ante su similar de Holanda en el tiempo de prórroga.

“Ganar un mundial y tener la oportunidad de hacer el gol, no hay calificativo posible. Ese año fue mágico, me hizo ser otra persona, no la misma sino mejor y acabarlo de la forma que acabó es un sueño, es historia”, expresa Iniesta en el documental.

Durante el trayecto que superaron para instalarse en su primera final de esta competencia, uno de los pilares fundamentales fue su portero y capitán Iker Casillas, quien detuvo uno de los penaltis más recordados en Cuartos de Final frente a Paraguay.

El exarquero participa en la narrativa mediante un diálogo con el Fantasmita, mismo en el que recuerda cada detalle de ese plantel que llevó a la Furia Roja a vivir la máxima gloria a nivel de selecciones.

“Al final después de tantas generaciones que han luchado, de tantas historias que hemos tenido que vivir, alguien tocó la varita para que todos nos juntáramos y consiguiéramos ganar ese mundial”, manifiesta Casillas.

FICHA TÉCNICA

Título: Los Secretos de la Roja - Campeones del Mundo

Año: 2020

País: España

Dirección: Eulogio Romero

Reparto: Documental (intervenciones de: Vicente Del Bosque, Iker Casillas, Andrés Iniesta, David Villa, Xavi Hernández, Jesús Navas)

Plataforma: Directv Go

Productora: Rakuten TV, Grupo Secuoya

Género: Documental deportivo