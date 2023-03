Erik Ten Hag sobre la goleada que recibió el Manchester United: "El equipo fue poco profesional"

Luego de haber caído ante el Liverpool en Anfield, el entrenador holandés del Manchester United, Erik Ten Hag, aseguró que sus jugadores han sido poco profesionales en el Clásico ante lo dirigidos por Jürgen Kloop.

"Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado", comentó el neerlandés.

El 7-0 del Liverpool significó la peor goleada en la historia del Manchester United desde 1930, cuando cayeron por el mismo marcador ante el Aston Villa, además de que se cortó una racha de 11 partidos consecutivos sin perder, en todas las competencias.

"Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo… Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello", finalizó.

