Erick Gutiérrez sobre Vega: 'Es un jugador que me encanta y que puede estar en el PSV'

Alexis Vega es uno de los mejores jugadores mexicanos de toda la Liga MX y lo ha demostrado en los últimos torneos con Chivas. Su calidad no pasa desapercibida por sus compañeros, pues algunos han comentado que puede jugar en Europa sin ningún problema.

Tal es el caso de Erick Gutiérrez, quien aseguró que el '10' del Rebaño es un jugador que le gusta mucho y que puede estar en el PSV fácilmente, aunque aseguró que debe pensar bien su decisión.

"Un jugador que siempre me encanta y me gusta mucho, Alexis Vega, he hablado con él en Selección, que puede estar acá, dar el salto, pero tiene que decidir bien, pensar bien las cosas, pero es un jugador que me gusta muchísimo", dijo 'Guti'.

A Vega le queda poco más de seis meses de contrato con Chivas, sin embargo, no han llegado a un acuerdo para renovarlo, por lo que el mexicano puede vivir una situación similar a la de su compatriota, Orbelín Pineda, es decir, fichar gratis en el mercado invernal por un club europeo en caso de que él así lo desee. Incluso desde finales de junio puede comenzar a negociar con cualquier equipo.

Por su parte, Erick Gutiérrez se prepara para enfrentar a su compañero de Selección, Edson Álvarez, en la Final de la Copa de Holanda, el cual puede ser el primer trofeo del mediocampista en el futbol de Países Bajos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE: 'ELCHE ES UN RIVAL DIRECTO, PREPARARON EL JUEGO COMO SI FUERA UNA FINAL'