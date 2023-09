El cierre de mercado de fichajes en Europa provoca ¡Compras de pánico!

Iniciaron las compras de pánico. A unas horas de que el mercado de fichajes cierre, los clubes mantienen la cartera abierta entre adquisiciones necesarias, inesperadas y hasta arriesgadas.

La oferta del día es una joya francesa muy cotizada: Kylian Mbappé. El delantero no tiene su futuro asegurado con el Paris Saint-Germain, aunque en la Ciudad de la Luz su destello es necesario, no se niegan a negociar con el mejor postor.

"¿Una renovación? No quiero hablar de eso", señaló Nasser Al Khelaïfi, dueño del PSG, durante el sorteo para la nueva temporada de Champions.

En Cataluña también se esperan movimientos. Ansu Fati fue cedido al Brighton y el club inglés asumirá la mayor parte del salario.

Con la salida de Ansu, Barcelona tendrá un ingreso que le permitirá adquirir más elementos. En la lista de compras, Joan Laporta ya tachó algunos nombres, pero aún tiene la mira a un par de jugadores portugueses: João Cancelo y João Félix.

En el cierre del mercado europeo también habrá movimientos de mexicanos: en Países Bajos extrañan a su muñeco diabólico y van por él. Hirving Lozano será anunciado en PSV.

En contraste, el Espanyol de Barcelona no sacará a César Montes al mercado. Según información de medios españoles, al no recibir ofertas convincentes y con el cierre de los traspasos tan cerca, no quieren debilitar la zona defensiva, aunque de último momento todo puede pasar.

Últimas horas abierto

El mercado de fichajes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga cierra hoy a las 23:59 (17:00 horas, tiempo del centro de México). A partir de esa hora ya no podrán inscribir a más jugadores y deberán esperar hasta la próxima ventana, que se celebrará en invierno, del 2 al 31 de enero del 2024.

Bradley Barcola al PSG (Extremo)

Joya del Lyon, el ariete firmó con el PSG por cinco temporadas, en una operación que rebasó los 45 mde.

Joao Cancelo al Barcelona(Lateral)

Barcelona ya envió una oferta al City por el portugués: cesión sin opción de compra y asumir el 100 por ciento de su salario.

Ryan Gravenberch al Liverpool (Medio)

Liverpool reforzará su mediocampo con el neerlandés, por el que pagará 40 mde fijos más 5 en bonos con contrato hasta 2028.

Joao Félix al Barcelona (Delantero)

Pese a tener otras ofertas, Joao quiere ser culé. Atlético y Barcelona negocian su cesión, a la espera de cerrarla hoy.

Niclas Füllkrug al Borussia Dortmund (Delantero)

Borussia Dortmund apostó por Füllkrug para su delantera. El alemán firma hasta 2026, proveniente del Werder Bremen.

Hirving Lozano al PSV (Extremo)

PSV hará oficial el fichaje del 'Chucky', por el que pagará 12.2 millones de euros al Napoli y un porcentaje de una futura venta.

Joao Palhinha al Bayern Munich

(Medio) Bayern está a detalles de cerrar al medio portugués, con quien tiene acuerdo personal y pagará 50-60 mde a Fulham.

Ansu Fati al Brighton (Delantero)

De manera sorpresiva, Ansu Fati se marchará cedido por una campaña al Brighton, que asumirá gran parte de su salario.

Philippe Coutinho al Betis y Besiktas (Medio)

Aunque su futuro está entre Betis y Besiktas, el cuadro español lleva mano por la cesión del brasileño.

Yannick Carrasco al Al-Shabab(Extremo)

Uno más con destino saudí. El Al-Shabab adquirió a Carrasco proveniente del Atlético por 15 millones de euros.

Leonardo Bonucci al Union Berlin (Defensa)

El capitán de la Juventus deja Turín con rumbo a Union Berlin, debutante en la nueva temporada de Champions League.

Sergio Reguilón al Manchester United (Lateral)

Los Red Devils acordaron con el Tottenham la cesión del lateral izquierdo, con la opción de rescindir en enero.

Sofyan Amrabat al Manchester United (Medio)

Tras la gran Copa del Mundo con Marruecos, Sofyan Amrabat está en la mira del United, quien no desiste en su fichaje

César Montes al Almería o PSV (Defensa)

El 'Cachorro' está en el radar de Almería y PSV, pero el Espanyol se aferra a retenerlo y no piensa venderlo, pese a las ofertas.

Duván Zapata al Torino (Delantero)

El delantero colombiano ya firmó contrato con el Torino de la Serie A hasta junio de 2026, tras su paso por el Atalanta.

