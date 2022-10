Edinson Cavani: Reveló que fue a terapia después del 1-6 del PSG vs Barcelona

El uruguayo Edinson Cavani habló sobre la salud mental y reveló que ha acudido a terapia durante muchos años, además de la felicidad que le dio volver a jugar oficialmente.

En entrevista para el sitio web relevo.com, el delantero tocó varios temas relacionados a la cancha ero también sobre aspectos personales y contó los que sucedió en el encuentro donde el Barça ganó 6-1 en el Camp Nou tras perder 0-4 en París por en los Octavos de Final.

“La primera vez que comencé a hacer terapia fue tras la remontada del Barcelona al PSG en la UEFA Champions League del 2017. Me había afectado bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos… Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?' Fui al doctor del PSG, al que amo, y me dijo que lo que me está pasando, le pasa a muchas personas en distintos ámbitos. Me di cuenta de que no era un superhéroe”, destacó Cavani.

De igual manera, el charrúa se dijo estar en un proceso de adaptación con el Valencia donde el técnico Gennaro Gattuso le indicó que comenzara poco a poco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEX AGUINAGA PROTAGONIZÓ COMERCIAL DE COMPAÑÍA TECNOLÓGICA AL RITMO DE NIRVANA