¡El adiós de un grande! Edinson Cavani anuncia su retiro de la Selección de Uruguay

Edinson Cavani anunció su retiro de la Selección Uruguaya, por lo que no representará a la Celeste en la Copa América 2024 pese a haber sido reservado por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

El actual delantero de Boca Juniors publicó en la tarde de este jueves 30 de mayo una carta en sus redes sociales donde valoró el camino recorrido con la Celeste, combinado que defendió en 136 partidos y con el que ganó la Copa América de Argentina 2011.

Titulando el posteo con la frase "El camino recorrido es mi mayor recompensa", el nacido en Salto el 14 de febrero de 1987 expresó en la carta dedicada a su querida 'celeste': "Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos.

"Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, destacó quien debutó con Uruguay el seis de febrero de 2008 en un amistoso jugado ante Colombia en el Estadio Centenario de Montevideo que terminó 2 a 2 (Cavani y Luis Suárez anotaron para la Celeste entonces dirigida por el Maestro Tabárez).

"Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta.

"Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!", concluyó quien es, con 58 goles en 136 partidos, el segundo máximo goleador histórico de la Selección Uruguaya.

Cavani jugó su último encuentro con Uruguay el 2 de diciembre de 2022, cuando al minuto 65 ingresó en el partido ante Ghana por la última fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. En ese encuentro, donde pese a la victoria por 2-0 Uruguay no pudo avanzar a octavos de final, el Matador se convirtió en el futbolista uruguayo con más partidos jugados en Copas del Mundo, llegando a 17 encuentros y superando al golero Fernando Muslera (16).

